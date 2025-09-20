WP: в США задержали вооруженного мужчину на месте панихиды по Чарли Кирку

В США задержали вооруженного мужчину на стадионе в Аризоне, где 21 сентября планируется проведение панихиды по погибшему активисту Чарли Кирку, пишет The Washington Post.
«По данным Секретной службы, вооруженный мужчина, утверждающий, что он связан с правоохранительными органами, был задержан в пятницу после того, как вошел на стадион Аризоны, где в воскресенье должна состояться панихида по консервативному активисту Чарли Кирку», — сказано в материале.
К мужчине подошли агенты Секретной службы после того, как посчитали его поведение подозрительным. Он представился сотрудников правоохранительных органов и заявил, что вооружен. Мужчину задержали.
По данным издания, у задержанного при себе был как минимум один пистолет и нож. Кроме того, он предъявил «просроченное удостоверение».
Напомним, в Чарли Кирка выстрелили 10 сентября, когда он выступал в Университете долины Юта в городе Орем. Мужчина получил ранение в шею и скончался в больнице. Впоследствии появилась информация, что подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Он предстал перед судом.