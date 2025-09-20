Директор Черничук заявил о повреждении резервной линии питания ЗАЭС

Как отмечает издание, линия «Ферросплавная-1» отключена уже пятый месяц. Она не работает с 7 мая. С того же момента ЗАЭС питается от единственной линии 750 кВ «Днепровская». Причем эксперты отмечают, что такие условия создают напряженность. Поскольку при отключении питания нужно будет срочно запускать дизельные генераторы, чтобы питалась система охлаждения реакторов.