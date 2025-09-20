Директор Черничук заявил о повреждении резервной линии питания ЗАЭС

На подконтрольной киевскому режиму части ЗАЭС повреждена вторая резервная линия внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1». И пока неизвестно, будет ли Украина заниматься ремонтом. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. Его слова передает ТАСС.
Как отмечает издание, линия «Ферросплавная-1» отключена уже пятый месяц. Она не работает с 7 мая. С того же момента ЗАЭС питается от единственной линии 750 кВ «Днепровская». Причем эксперты отмечают, что такие условия создают напряженность. Поскольку при отключении питания нужно будет срочно запускать дизельные генераторы, чтобы питалась система охлаждения реакторов.
«Место повреждения (резервной линии питания — прим.ред.), по нашим данным, находится на той стороне реки (Днепра — прим.ред.), то есть, на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет — это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», — сказал Черничук.
Он также добавил, что при отказе Украине ремонтировать линию российские специалисты знают, как провести компенсирующие мероприятия. Однако проделать всю работу можно только после завершения боевых действий.
Тем временем киевский режим продолжает устраивать нападки на ЗАЭС. Утром 20 сентября под ударом оказался учебно-тренировочный центр. ВСУ атаковали его с помощью, по меньшей мере, трех беспилотников. По предварительным данным, ни пострадавших, ни повреждений нет.