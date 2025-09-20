Ричмонд
Школьник умер у автобусной остановки

В Приморском крае по факту смерти школьника у автобусной остановки, как сообщает региональная прокуратура, возбуждено уголовное дело.

В пятницу в городе Спасске-Дальнем 16-летнему мальчику стало плохо, ребёнок скончался до приезда скорой помощи на улице, у автобусной остановки. В соцсетях распространилось видео, как люди пытались спасти мальчика.

По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает СУ СК РФ по Приморью, проводится доследственная проверка с целью установить обстоятельства смерти подростка.