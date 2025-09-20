Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимская школьница завоевала золото на международной экологической олимпиаде

Ученица из Башкирии стала абсолютной победительницей конкурса по проблемам климата.

Источник: Комсомольская правда

Ученица 11 класса уфимского физико-математического лицея № 93 София Салангина добилась успеха на международной арене. Школьница завоевала звание абсолютной победительницы на престижной олимпиаде, посвященной вопросам изменения климата и экологическим проблемам IOCE. О достижении подростка сообщил руководитель Башкирии Радий Хабиров.

Молодая исследовательница из Уфы представила научный проект, в котором изучала влияние городских травянистых растений на концентрацию углекислого газа в атмосфере. По результатам защиты проекта, а также теоретического и практического этапов конкурса, София была признана лучшей среди всех участников. Глава республики охарактеризовал эту победу как значительное достижение не только для самой школьницы, но и для всей системы образования региона.

Интеллектуальные соревнования проходили на федеральной территории «Сириус», где собрались талантливые участники из 11 стран мира.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.