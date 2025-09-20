Уфимская школьница завоевала золото на международной экологической олимпиаде

Молодая исследовательница из Уфы представила научный проект, в котором изучала влияние городских травянистых растений на концентрацию углекислого газа в атмосфере. По результатам защиты проекта, а также теоретического и практического этапов конкурса, София была признана лучшей среди всех участников. Глава республики охарактеризовал эту победу как значительное достижение не только для самой школьницы, но и для всей системы образования региона.