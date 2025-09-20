Ричмонд
Подвижной состав сошел с рельсов в Приамурье, есть погибшие: что случилось

Два человека погибли при сходе вагонов в Приамурье, место ЧП было снято на видео.

Источник: Комсомольская правда

В Амурской области случилось чрезвычайное происшествие. Там сошел с железной дороги подвижной состав. В результате инцидента погибли два человека и больше десятка людей пострадали. Место крушения поезда было снято на видео и опубликовано Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.

На момент аварии на одной из платформ укладочного поезда в общей сложности находились 14 сотрудников, еще двое работали на укладочном кране.

Как сообщили в ведомстве, во время движения укладочного поезда произошел сход вагонов: один из них выехал на участок, где уже была снята рельсошпальная решетка, и врезался в бульдозер.

В результате трагедии один человек погиб на месте, второй умер позже в больнице. Остальные же 12 жертв получили травмы различной степени тяжести.

Ранее KP.RU сообщал о другой трагедии, произошедшей на железной дороге. В пятницу, 19 сентября, в Красноярске трое подростков попытались взобраться на вагоны поезда. Однако в тот момент они получили смертельный удар электрическим током и погибли на месте.