Подвижной состав сошел с рельсов в Приамурье, есть погибшие: что случилось

В Амурской области случилось чрезвычайное происшествие. Там сошел с железной дороги подвижной состав. В результате инцидента погибли два человека и больше десятка людей пострадали. Место крушения поезда было снято на видео и опубликовано Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.
На момент аварии на одной из платформ укладочного поезда в общей сложности находились 14 сотрудников, еще двое работали на укладочном кране.
Как сообщили в ведомстве, во время движения укладочного поезда произошел сход вагонов: один из них выехал на участок, где уже была снята рельсошпальная решетка, и врезался в бульдозер.
В результате трагедии один человек погиб на месте, второй умер позже в больнице. Остальные же 12 жертв получили травмы различной степени тяжести.
