На трассе М-4 погиб водитель, сбивший три эвакуатора

В Каменском районе произошло смертельное ДТП, также телесные повреждения получил сотрудник службы аварийных комиссаров. Об этом сообщает пресс-служба областной госавтоинспекции.

Источник: ГАИ

На 902-м километре автодороги М-4 «Дон» 19 сентября в 16:10 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «Вольво» не справился с управлением и совершил наезд на три эвакуатора «Вольво», КАМАЗ и «Ситрак», которые стояли на обочине для транспортировки для эвакуация неисправного транспорта.

В результате инцидента водитель автомобиля «Вольво» скончался в медицинском учреждении. Сотрудник службы аварийных комиссаров получил телесные повреждения и был госпитализирован. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.