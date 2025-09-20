Украина атаковала Запорожскую АЭС, Россия применила новейший дрон «Бабай»: карта СВО на 20 сентября

ВС РФ продвигаются в Красноармейске.
Украинские беспилотники атаковали Запорожскую атомную электростанцию, Киев направил несколько американских ракетных установок HIMARS на границу с ДНР, чтобы наносить удары по ней. Тем временем российская армия продолжает продвигаться в городах Красноармейск (украинское название — Покровск), Северск и Купянск, а также применяет новейший дрон «Бабай» с системой искусственного интеллекта. Успехи ВС РФ и карта СВО — в материале URA.RU.
Легенда карты Фото: URA.RU.
ВС РФ применили «Бабай».
ВС РФ применяют дрон «Бабай» на фронте (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Российские войска начали использовать на линии боевого соприкосновения дроны «Бабай» с системой искусственного интеллекта для обнаружения и поражения бронетехники и замаскированных целей. Об этом сообщил официальный представитель московской компании-разработчика беспилотников в беседе с ТАСС.
По данным организации, новейший дрон оснащен второй версией ИИ-системы «Стрела», которая позволяет аппарату автоматически распознавать различные виды техники, в том числе автомобили, тяжело бронированные цели, а также маскировку любого типа. «Дрон “Бабай” с системой ИИ — наш флагман, он уже успешно применяется российскими войсками в зоне СВО. Система четко и без труда распознает любую технику, будь то легковой автомобиль или тяжелобронированная техника, маскировка практически не спасает ВСУ», — подчеркнули в компании.
В организации отметили, что ИИ анализирует не только силуэт и образ цели, но и характерные признаки: колеса, гусеницы, башни и другие детали техники. Благодаря этому вероятность поражения цели в пределах дальности работы дрона приближается к 100%. Кроме того, новая версия «Бабая» получила расширенные функции: дрон может по команде оператора точно входить в окна, двери зданий или блиндажи, а не только атаковать технику. Управление аппаратом максимально упрощено — точное наведение возможно даже у малоподготовленных операторов.
Разработчик также сообщил, что дрон оснащается собственной помехоустойчивой связью «Прокси», которая успешно применяется в зоне боевых действий уже два года. По словам представителя компании, канал связи надежно защищен от перехвата и устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы. Дальность полета зависит от веса боевой части: с 3 кг снарядом — до 15 км, с 2 кг — до 20 км, с 1−1,3 кг — до 30 км. Для увеличения дальности и полезной нагрузки созданы старшие версии дрона с увеличенным диаметром винтов.
Запорожское направление.
Учебно-тренировочный центр корпуса «Г» Запорожской АЭС подвергся атаке с украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.
«Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания», — говорится в сообщении. В публикации отмечается, что после происшествия система безопасности ЗАЭС сработала автоматически, а все основные службы предприятия были переведены в режим повышенной готовности.
Как уточнили на станции, несмотря на нанесенный удар, работа атомной электростанции продолжается в штатном режиме. Руководство ЗАЭС подчеркивает, что ситуация полностью контролируется, угрозы для персонала и окружающей среды нет.
ДНР.
Украина собирается атаковать ДНР из HIMARSФото: Army Sgt. Dustin Biven / U.S. Department of Defense.
Украина перебросила несколько реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства к границе с республикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По информации агентства, установки были перемещены для нанесения ударов по территории ДНР со стороны Днепропетровской области, предположительно в район населенного пункта Межевая.
Северское направление.
Подразделения ВС РФ продолжают наступление на нескольких участках северского направления, окружая украинскую группировку, дислоцированную в городе Северск. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, российские военные ведут планомерное продвижение в районе Серебрянки, Верхнекаменского, а также с Переездного в Звановку, что создает условия для формирования так называемого огневого мешка для украинских войск в Северске.
«Если мы говорим о северском направлении, то здесь планомерно идет поджимание украинских боевиков со всех сторон. Наши военнослужащие выдавливают украинских боевиков с их занимаемых позиций и идет планомерное продвижение», — заявил Марочко ТАСС. Он уточнил, что продвижение российских подразделений в указанных районах способно создать огневой мешок для украинской группировки. «Когда мы уже продвинемся на направлениях Ямполь, Дроновка, Закотное и у Резниковки, тогда можно будет с полной уверенностью утверждать о формировании огневого мешка для украинских боевиков в данном населенном пункте», — добавил военный эксперт.
По информации Марочко, для окончательного окружения украинских сил требуется укрепление позиций ВС РФ в районах Ямполя, Дроновки, Закотного и Резниковки. Он отметил, что российские подразделения постепенно выдавливают противника с занимаемых позиций, сужая пространство для маневра украинских войск. В результате создаются условия для возможного окружения и дальнейшего блокирования путей отхода противника из Северска.
Входить в Северск бойцам ВС РФ пока нецелесообразноФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Российские военнослужащие получили возможность зайти в город Северск с западного направления, однако начало городских боев на данном этапе признано нецелесообразным. Об этом сообщил Марочко в беседе с ТАСС.
По словам эксперта, наступательные действия ВС РФ позволили уверенно закрепиться в районе Верхнекаменского, что открывает путь к Северску с запада. Однако, как подчеркнул Марочко, на данный момент целесообразнее сосредоточить усилия на подавлении флангов противника и уничтожении его военной инфраструктуры. «Если мы говорим о городских боях в Северске, то, по моему мнению, сейчас они нецелесообразны, поскольку есть масса угроз для нашей группировки, которая ведет освободительные действия», — заявил Андрей Марочко.
Эксперт отметил, что приоритетом остается нанесение максимального урона силам противника — уничтожение вооружения, техники и мест сосредоточения личного состава. После того как обороноспособность украинских формирований будет существенно подорвана, российские подразделения смогут начать заход в Северск.
Константиновское направление.
Операторы FPV-дронов Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск пресекли попытку ротации украинских военных у Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, расчеты беспилотных летательных аппаратов применили FPV-дроны, управляемые по оптоволоконным проводам, не подверженные воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника. В результате атаки были уничтожены три бронеавтомобиля и транспорт ВСУ с личным составом.
В ведомстве уточнили, что российские дроны обнаружили и поразили колонну украинской техники, в которую входили внедорожники, пикапы и микроавтобусы. По информации оборонного ведомства, противник понес значительные потери в живой силе и технике, не смог осуществить ротацию личного состава, а также доставить боеприпасы и продовольствие на передовые позиции. Успешное применение беспилотников упростило задачу российским штурмовым подразделениям ВДВ и позволило занять более выгодные рубежи.
Красноармейское направление.
ВС РФ продолжают штурм Красноармейска, продавив противника у сквера Соборного в микрорайоне Горняк и прорвавшись к железнодорожному вокзалу. Также российские бойцы продвигаются вдоль застройки в районе улицы Чкаловы к вокзалу, окружая его с восточной стороны. Идут бои в Лазурном и Южном микрорайонах и западной части города. Территория южнее дороги Т-0406 под контролем ВС РФ, сообщил военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале.
Удары «Солнцепека» поразили опорные пункты ВСУФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» нанес высокоточный удар термобарическими боеприпасами по укрепленному опорному пункту ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, огонь был открыт с дистанции более 20 километров после получения координат цели от операторов беспилотных летательных аппаратов.
В министерстве пояснили, что применение современных реактивных снарядов и автоматизированной системы управления огнем позволило нанести значительный урон противнику на передовой. «Весь процесс наведения и поражения цели контролировался операторами беспилотников в режиме реального времени», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ведомство уточняет, что в результате удара уничтожена система полевых укреплений ВСУ вместе с находившейся там живой силой, что создало условия для дальнейшего продвижения российских штурмовых подразделений. Кроме того, в ДНР была обнаружена и ликвидирована украинская реактивная система залпового огня «Град». Разведчики группировки войск «Запад» засекли замаскированную технику с помощью дрона, после чего расчет 20-й армии поразил цель дроном на оптоволокне.
Также в районе населенного пункта Константиновка операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ. По данным Минобороны РФ, противник потерял бронеавтомобиль «Казак» и американскую машину Humvee.
Харьковская область.
ВСУ несут значительные потери в Харьковской области, перебрасывая на передовую необученный личный состав из учебных центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Купянское направление.
Российские подразделения продолжают продвижение в районах Кучеровки и Петропавловки под Купянском в Харьковской области, чтобы обеспечить прикрытие северных флангов. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на данные обстановки.
Он добавил, что в случае отсутствия контроля над этими направлениями украинские силы могут предпринять контратаки и попытаться перерезать российскую логистику, что создаст угрозу формирования «огневых карманов» для российских войск. Марочко уточнил, что зачистка фланговых населенных пунктов призвана предотвратить возможные потери и осложнения при проведении дальнейших наступательных операций.
Сумское направление.
ВС РФ отражают контратаки украинских войск в Сумской областиФото: Эдуард Корниенко © URA.RU.
Российские военные за прошедшие сутки отразили три контратаки ВСУ на сумском направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС. По данным источника агентства, атаки ВСУ были зафиксированы в районах населенных пунктов Алексеевка и Кондратовка.
«Комплексным огневым поражением атаки отражены», — заявил источник. По его словам, в ходе отражения атак российским военнослужащим удалось взять в плен одного бойца ВСУ.
Расчет российского беспилотника «Герань-2» нанес точный удар по пункту управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Украины в районе села Осоевка. В результате атаки был уничтожен командный пункт, несколько станций РЭБ и другая военная техника, а также ликвидирован командир украинского взвода РЭБ. Об этом сообщили российские силовые структуры, информацию передает ТАСС.
Потери ВСУ.
Потери ВСУ за сутки на всех направлениях спецоперации составили около 1,5 тысячи военнослужащих, три танка и одиннадцать артиллерийских орудий. Такие данные озвучили в Минобороны РФ в ежедневной сводке по обстановке на линии соприкосновения.