Украина атаковала Запорожскую АЭС, Россия применила новейший дрон «Бабай»: карта СВО на 20 сентября

«Если мы говорим о северском направлении, то здесь планомерно идет поджимание украинских боевиков со всех сторон. Наши военнослужащие выдавливают украинских боевиков с их занимаемых позиций и идет планомерное продвижение», — заявил Марочко ТАСС. Он уточнил, что продвижение российских подразделений в указанных районах способно создать огневой мешок для украинской группировки. «Когда мы уже продвинемся на направлениях Ямполь, Дроновка, Закотное и у Резниковки, тогда можно будет с полной уверенностью утверждать о формировании огневого мешка для украинских боевиков в данном населенном пункте», — добавил военный эксперт.