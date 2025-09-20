Ричмонд
Стало известно о состоянии российских туристов, эвакуированных из-за лесных пожаров в Анталье

Несколько гостиниц в Анталье, в том числе с российскими туристами, были эвакуированы минувшей ночью из-за лесных пожаров в регионе. Гостей поселили в безопасных отелях, рассказало генконсульство РФ в курортном городе.

Источник: Life.ru

«К 08:00 (совпадает с мск) большинство очагов возгорания ликвидировано. Продолжается борьба с огнём в лесных массивах в городах Аланья и Сиде. Ночью были эвакуированы нескольких отелей, в числе эвакуированных были и российские граждане. По информации турецкой стороны, все они были размещены в близлежащих безопасных гостиницах», — отметили в дипмиссии.

Там заверили, что пострадавших в результате пожара среди российских туристов нет, никто на экстренную линию генконсульства не обращался. Дипломаты будут и дальше отслеживать развитие ситуации. Они отправили запрос по числу эвакуированных российских граждан в Минтуризма Турции.

Ранее стало известно, что крупный лесной пожар в районе Аксу близ Антальи вынудил экстренно эвакуировать российских туристов из гостиниц, включая отель «Титаник». Для тушения пожара привлечены более 800 спасателей, 14 самолётов и 20 вертолётов.