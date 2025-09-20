Новые подробности появились в деле уроженки Приморья, пропавшей неделю назад в Таиланде

34-летняя уроженка Приморья исчезла из отеля в Бангкоке, оставив одну 4-летню дочь. Однако по данным местной полиции, россиянку видели 16 −17 сентября в столичном районе Сукхумвит. Женщина попала на камеры видеонаблюдения в одном из отелей. Его название не разглашается. Дама была в сопровождении мужчины европейской внешности. Его личность устанавливают. Пара заселилась 16 сентября. А на следующий день уроженка Владивостока покинула гостиницу, оставив там свои вещи.