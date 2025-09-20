Новые подробности появились в деле уроженки Приморья, пропавшей неделю назад в Таиланде

Неожиданный поворот приобрело дело о таинственном исчезновении жительницы Владивостока Эрики Владыко. Женщина пропала 13 сентября, оставив в отеле 4-летнюю дочь.
34-летняя уроженка Приморья исчезла из отеля в Бангкоке, оставив одну 4-летню дочь. Однако по данным местной полиции, россиянку видели 16 −17 сентября в столичном районе Сукхумвит. Женщина попала на камеры видеонаблюдения в одном из отелей. Его название не разглашается. Дама была в сопровождении мужчины европейской внешности. Его личность устанавливают. Пара заселилась 16 сентября. А на следующий день уроженка Владивостока покинула гостиницу, оставив там свои вещи.
На последних записях с видеокамер Эрика запечатлена только с мужчиной. Как сообщалось ранее, дочь женщины обнаружили сотрудники отеля и передали в местный детский дом. Известно, что девочку уже забрала ее бабушка, вылетевшая за ней в Таиланд.
Читайте также: На популярном российском курорте проводят эвакуацию туристов из-за пожаров.
Подписывайтесь на «МК» в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.