Два польских спецназовца погибли на парашютных учениях в США

В США во время ночных парашютных учений погибло два польских бойца спецназа. Эту информацию в соцсети Х подтвердил Генеральный штаб Вооружённых сил Америки.

Источник: Life.ru

«19 сентября 2025 года во время ночной парашютной подготовки, проводимой в США, произошла трагическая авария, в результате которой погибли два бойца спецназа», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе Генштаба отмечается, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь. Причины трагедии выясняет специальная комиссия, которая начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в ходе подготовки к совместным учениям в Венгрии погиб американский военнослужащий. Инцидент произошёл рядом с лагерем Крофт. Погиб сержант Аарон Кокс, 24 года, стрелок 2-й мобильной боевой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии.