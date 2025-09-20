Еще семь авто попали в массовое ДТП на МКАД в Минске

Семь автомобилей столкнулись на столичной кольцевой автодороге. Подробности сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Жесткая авария произошла вечером 19 сентября на 10-м километре внешнего кольца МКАД.
Из-за несоблюдения безопасной дистанции во время движения столкнулись сразу семь автомобилей. По фото, опубликованным в телеграм-канал УГАИ, можно судить, что авария была довольно жесткой. На иномарках видны серьезные повреждения.
В ГАИ предварительно установили, что причиной массового ДТП стало несоблюдение водителями безопасной дистанции при движении.
К счастью, в аварии никто не пострадал. Только авто получили механические повреждения.