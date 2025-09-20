Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще семь авто попали в массовое ДТП на МКАД в Минске

Сразу семь машин столкнулись в Минске на МКАД.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Семь автомобилей столкнулись на столичной кольцевой автодороге. Подробности сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткая авария произошла вечером 19 сентября на 10-м километре внешнего кольца МКАД.

Из-за несоблюдения безопасной дистанции во время движения столкнулись сразу семь автомобилей. По фото, опубликованным в телеграм-канал УГАИ, можно судить, что авария была довольно жесткой. На иномарках видны серьезные повреждения.

В ГАИ предварительно установили, что причиной массового ДТП стало несоблюдение водителями безопасной дистанции при движении.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Только авто получили механические повреждения.