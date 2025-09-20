В Красноярске студент отдал мошенникам 7,7 миллиона рублей

В начале сентября этого года молодому человеку позвонил мужчина, представившийся сотрудником деканата. Злоумышленник сообщил о необходимости заполнить характеристику через специальный сайт. Потерпевший перешел по указанной ссылке на фейковый портал «Госуслуги», где ввел свои логин и пароль, а затем продиктовал мошенникам код из SMS-сообщения.
Как говорят в прокуратуре региона, юноша сразу понял, что его обманули, и попытался исправить ситуацию. Но беда в том, что для этого он позвонил по номеру, указанному на том же фейковом портале «Госуслуг». И, разумеется, снова «нарвался» на мошенников. И те его убедили перевести деньги на «безопасный счет».
— Я был абсолютно уверен, что общаюсь с официальными представителями госорганов и банка. Их речь была грамотной, действия — последовательными. В тот момент даже мысли не возникло, что это мошенники, — рассказывал потом потерпевший.
Причиненный ущерб составил 7,7 миллиона рублей. Мошенникам достались деньги, которые парень скопил своими силами, и крупная сумма, перешедшая ему по наследству.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).