В Красноярске студент отдал мошенникам 7,7 миллиона рублей

Как говорят в прокуратуре региона, юноша сразу понял, что его обманули, и попытался исправить ситуацию. Но беда в том, что для этого он позвонил по номеру, указанному на том же фейковом портале «Госуслуг». И, разумеется, снова «нарвался» на мошенников. И те его убедили перевести деньги на «безопасный счет».