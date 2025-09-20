Киевская чиновница сбежала в Турцию, закупив элитные овощерезки для бомбоубежищ

Чиновница сбежала в Турцию с Украины после хищения.
Украинская чиновница Ольга Дроздова сбежала в Турцию после того, как закупила овощерезки для бомбоубежищ на три миллиона рублей. Об этом сообщили СМИ Украины.
Начальница отдела Управления образования Днепровской районной администрации Киева Дроздова подозревается в хищении бюджетных средств при закупке овощерезок, пишет «Украинская правда». По данным издания, в 2023 году чиновница организовала тендер, по итогам которого для столичных укрытий закупили 12 французских овощерезок по цене 131 тысяча гривен (около 260 тысяч рублей) за каждую. Кроме того, выявлены факты приобретения генераторов по завышенной стоимости.
Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по подозрению в растрате бюджетных средств. Дроздова проигнорировала несколько судебных заседаний, а 16 сентября 2025 года направила в суд ходатайство с просьбой разрешить ей участвовать в заседаниях дистанционно. Такая просьба была связана с тем, что она находится в Турции на лечении и не возвращается в Киев, поскольку опасается за свою жизнь из-за военного положения.
По информации издания, в 2023 году Днепровская районная администрация также приобрела для бомбоубежищ 306 барабанов из натуральной кожи общей стоимостью более 2 миллионов рублей. В документах целью закупки указана «психологическая разгрузка детей в укрытиях во время воздушных тревог».