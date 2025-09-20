Киевская чиновница сбежала в Турцию, закупив элитные овощерезки для бомбоубежищ

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по подозрению в растрате бюджетных средств. Дроздова проигнорировала несколько судебных заседаний, а 16 сентября 2025 года направила в суд ходатайство с просьбой разрешить ей участвовать в заседаниях дистанционно. Такая просьба была связана с тем, что она находится в Турции на лечении и не возвращается в Киев, поскольку опасается за свою жизнь из-за военного положения.