Бусаргин: пострадавшая при атаке БПЛА ВСУ в Саратове находится в больнице

Пострадавшая в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Саратове женщина находится в больнице. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
Как известно, нападкам киевского режима Саратов подвергся в ночь с 19 на 20 сентября. И, как отметил Бусаргин, в ходе атаки пострадал один человек. Однако ей уже оказана вся необходимая помощь.
«Женщину своевременно госпитализировали, оказали необходимую помощь. Сейчас она находится под наблюдением врачей в больнице», — написал губернатор.
Он также добавил, что сейчас на месте атак продолжают работать экстренные службы. Кроме того, развернут оперативный штаб.
В то же время, атакам со сторон ВСУ подверглась Запорожская атомная электростанция. Там Киев ударил по учебно-тренировочному центру. Причем в тот момент, когда внутри находились эксперты МАГАТЭ. К счастью, пострадавших и повреждений по предварительной информации нет.