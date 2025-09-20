Туристы из РФ оказались в эпицентре лесных пожаров в Турции: что известно к этому часу, реакция россиян

Российские туристы, проживавшие в отеле Titanic Deluxe Golf Belek в Анталье, пожаловались на отсутствие оперативных действий со стороны персонала во время лесного пожара. По их словам, сотрудники гостиницы не оповестили гостей об опасности и не организовали эвакуацию после того, как огонь приблизился к территории комплекса. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». Туристы рассказали, что администрация никак не реагировала на происходящее. Сотрудники отеля смеялись и снимали происходящее на мобильные телефоны.