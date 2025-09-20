Туристы из РФ оказались в эпицентре лесных пожаров в Турции: что известно к этому часу, реакция россиян

Лесные пожары в Турции подходят к отелям и жилым домам.
В ночь на 19 сентября в районе Белека, провинция Анталья, крупный лесной пожар вплотную подошел к территории отеля Titanic Deluxe Golf Belek. Администрация гостиницы эвакуировала всех гостей на гольф-поля, чтобы обеспечить их безопасность. Об этом свидетельствуют данные telegram-канала Ассоциации туроператоров России. Среди постояльцев были российские туристы, однако никто из них не пострадал.
Сегодня утром пожары до сих продолжают распространятся. Возникают новые очаги, которые доходят до территорий пятизвездочных отелей и жилых домов. Подробнее о ситуации в Турции сейчас — в материале URA.RU.
В районе Каргыджака начался масштабный пожар.
В пригороде турецкой Алании 19 сентября начался масштабный лесной пожар. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Новости», ссылаясь на данные очевидцев. Возгорание зафиксировано в районе Каргыджак — популярной зоне отдыха среди российских туристов. Пламя быстро распространилось в сторону жилых кварталов из-за сильного ветра.
Пожары вплотную подходили к отелям.
Пожар вплотную подходил к ряду отелей на турецком побережье, где отдыхали сотни граждан России. Об этом сообщила «Лента.ру». Огонь подбирался к гостиницам Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan и Kirbiyik Resort Hotel — популярным местам среди российских туристов. Гости отмечали сильный запах гари, а над зданиями навис густой дым.
Отмечается, что огонь приближался не только к курортным объектам, но и к жилым зданиям. Жители и туристы покидали помещения в срочном порядке. Среди эвакуированных есть семья из России. В зданиях были зафиксированы перебои с подачей воды.
Спасатели потушили основные очаги пожара.
Основные очаги пожара на территории отеля «Титаник» в районе Белек в Турции удалось ликвидировать, но возгорание в прилегающем лесу по-прежнему сохраняется. Об этом сообщили «Известия». Отмечается, что среди постояльцев гостиницы пострадавших нет. В частности, эвакуированные ранее гости, включая российских туристов, начали возвращаться в свои номера после оценки угрозы.
Лесные пожары дошли до отелей.
В ночь на 20 сентября в турецком районе Кунду начался сильный пожар, который вплотную подошел к территории пятизвездочного отеля Titanic Deluxe Golf Belek. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Возгорание перекинулось на постройки баров и технические сооружения, но сам корпус отеля огонь не затронул. Гостей временно эвакуировали на гольф-поле для безопасности.
Помимо этого, огонь подбирался к жилым корпусам отеля, но пожарные оперативно перекрыли путь распространения пожара. Сотрудники гостиницы помогали гостям покидать здания и координировали эвакуацию.
Российские туристы обеспокоены сотрудниками отеля.
Российские туристы, проживавшие в отеле Titanic Deluxe Golf Belek в Анталье, пожаловались на отсутствие оперативных действий со стороны персонала во время лесного пожара. По их словам, сотрудники гостиницы не оповестили гостей об опасности и не организовали эвакуацию после того, как огонь приблизился к территории комплекса. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». Туристы рассказали, что администрация никак не реагировала на происходящее. Сотрудники отеля смеялись и снимали происходящее на мобильные телефоны.