Пострадавшая при атаке БПЛА жительница Саратова находится в больнице, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Ранее он говорил, что в результате атаки пострадал один человек. По словам Бусаргина, женщина была своевременно госпитализирована, ей оказана необходимая помощь. Она находится под наблюдением врачей.
Губернатор добавил, что для жильцов поврежденных при атаке домов был организован пункт временного размещения на базе близлежащей школы. Ожидается, что вернуться в свои квартиры люди смогут уже сегодня. При необходимости власти готовы организовать места для временного проживания.
На месте происшествия работают экстренные службы, развернут оперативный штаб.
В результате атаки в двух многоквартирных домах частично выбило окна. В ближайшее время оконные блоки должны быть восстановлены. Средства для этого выделяются из областного бюджета. Проводится поквартирный обход для определения ущерба.
Повреждения также получили несколько автомобилей.
За ночь дежурные силы ПВО сбили над российскими регионами 149 дронов ВСУ.