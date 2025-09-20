Системы аэропортов Европы подверглись кибератаке

Атаке подвергся поставщик услуг систем обслуживания пассажиров, уточнили в берлинском аэропорту и пояснили: «Сам аэропорт не был целью кибератаки и пострадал лишь косвенно». Серьезного влияния на полеты атака не оказала.
В администрации аэропорта Хитроу уточнили, что компания Collins Aerospace, предоставляющая системы регистрации и посадки на рейс нескольким авиакомпаниям в аэропортах по всему миру, столкнулась «с технической проблемой», которая может привести к задержкам вылетающих пассажиров. Collins Aerospace о технических сбоях не сообщает.
Нарушение работы систем привело к сбоям в расписании и задержкам вылетов рейсов, рассказали в брюссельском аэропорту. «В пятницу вечером, 19 сентября, произошла кибератака на поставщика услуг регистрации и посадки на рейс, затронувшая несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя. Это означает, что в настоящее время регистрация и посадка на рейс возможны только вручную», — написала администрация аэропорта Брюсселя.
В брюссельской воздушной гавани посоветовали пассажирам, запланировавшим вылет на 20 сентября, предварительно уточнить статус рейса у авиакомпании и прибывать в аэропорт только при подтвержденном вылете. Пассажирам, чей вылет подтвержден, следует приезжать заранее: за два часа для направлений внутри Шенгенской зоны и за три часа для остальных рейсов, а также следить за обновлениями через официальные информационные каналы аэропорта, добавили в пресс-службе.
Накануне о взломе сайта сообщила администрация петербургского аэропорта Пулково. При переходе на сайт всплывало предупреждение о технических работах. Однако сам аэропорт работал в штатном режиме.
Лондонский аэропорт Хитроу — крупнейший международный аэропорт города Лондона, входит в десятку самых загруженных аэропортов в мире. В 2024 году он обслужил рекордные 83,9 млн пассажиров.
Аэропорт Берлин-Бранденбург — основной аэропорт, обслуживающий Берлин и его окрестности. В 2024 году пассажиропоток воздушной гавани составил 25,5 млн человек.
Крупнейший и наиболее загруженный аэропорт Бельгии расположен в городе Завентеме. В 2024 году он обслужил 24 млн пассажиров.