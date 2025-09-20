Системы аэропортов Европы подверглись кибератаке

В брюссельской воздушной гавани посоветовали пассажирам, запланировавшим вылет на 20 сентября, предварительно уточнить статус рейса у авиакомпании и прибывать в аэропорт только при подтвержденном вылете. Пассажирам, чей вылет подтвержден, следует приезжать заранее: за два часа для направлений внутри Шенгенской зоны и за три часа для остальных рейсов, а также следить за обновлениями через официальные информационные каналы аэропорта, добавили в пресс-службе.