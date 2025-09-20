Свекла, рис и морковь: какие продукты больше всего подешевели в Башкирии

С 8 по 15 сентября в Башкирии зафиксировано снижение цен на несколько категорий продовольственных товаров. Башстат составил рейтинг из десяти позиций, показавших наибольшее уменьшение стоимости.
Наибольшее снижение цен отмечено на свеклу. За отчетный период килограмм этого овоща подешевел на 3,71%, достигнув средней цены в 32,23 рубля.
Второе место в антирейтинге занял шлифованный рис, стоимость которого снизилась на 1,91%. Теперь эта крупа стоит в среднем 96,77 рубля за килограмм.
Замыкает тройку лидеров по снижению цен морковь, подешевевшая на 1,44% до 31,78 рубля за килограмм.
В список также вошли:
Репчатый лук — 36,52 рубля (-1,39%);
Картофель — 33,21 рубля (-1,31%);
Овощные консервы для детского питания — 652,45 рубля (-1,14%);
Маргарин — 269,24 рубля (-1,04%);
Ультрапастеризованное молоко — 98,21 рубля (-1,03%);
Фруктово-ягодные консервы для детского питания — 528,86 рубля (-1,01%);
Пшено — 45,74 рубля (-0,87%).
