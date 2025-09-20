Дым в Алматы — пожар на свалке удалось локализовать лишь на шестой день

«Возгорание полигона ТБО в Алматинской области локализовано», — сообщили в субботу в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, 15 сентября на полигоне твердых бытовых отходов в Алматинской области произошел пожар. Позже из-за сложных условий тушения пожара на мусорном полигоне спасатели обеспечили бесперебойную подачу воды с помощью автонасосного рукавного автомобиля, используя забор воды из реки Терен-Кара.
16 сентября министерство по чрезвычайным ситуациям заявило о сложностях при тушении пожара. К ликвидации пожара привлекли около 150 человек и свыше 70 единиц техники. ДЧС дал рекомендации жителям Алматинской области из-за пожара на полигоне ТБО.
17 сентября горение на полигоне твердых бытовых отходов было сбито по всему периметру.
Также КазТАГ сообщал, что жители Алматы жалуются на недомогание из-за пожара. В акимате сообщили, что из-за пожара был проведен санитарно-эпидемиологический мониторинг воздуха в ближайших населенных пунктах.
По данным Telegram-канала «За нами уже выехали», Алматы находится на втором месте в мировом антирейтинге по загрязненности воздуха. Причиной стал пожар на полигоне ТБО в Алматинской области.