Дым в Алматы — пожар на свалке удалось локализовать лишь на шестой день

Конаев. 20 сентября. КазТАГ — Пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Алматинской области, на дым от которого уже почти неделю жалуются жители Алматы, удалось локализовать лишь на шестой день, передает корреспондент агентства.