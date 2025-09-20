Наехала на бордюр, влетела в дерево: в ДТП с квадроциклом погиб подросток из Нанайского района

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
Девушка не справилась с управлением, вылетела на бордюр и столкнулась с деревом возле частного подворья. Полученных травм она не смогла пережить и скончалась. Сейчас детали аварии с ее участием устанавливают сотрудники надзорного ведомства. Они же координируют работу полицейских и проводят проверку.
Отдельную ответственность понесет владелец мотовездехода, который допустил за руль несовершеннолетнюю.
«Ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами, поставлены на контроль прокуратуры», — заявили специалисты.