Наехала на бордюр, влетела в дерево: в ДТП с квадроциклом погиб подросток из Нанайского района

Девушка не справилась с управлением, вылетела на бордюр и столкнулась с деревом возле частного подворья. Полученных травм она не смогла пережить и скончалась. Сейчас детали аварии с ее участием устанавливают сотрудники надзорного ведомства. Они же координируют работу полицейских и проводят проверку.