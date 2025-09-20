Ричмонд
На стройке в Уфе сорвалась люлька с двумя мужчинами внутри

На стройке в Орджоникидзевском районе произошел несчастный случай.

Источник: Комсомольская правда

На стройке в Уфе произошел несчастный случай. С высоты сорвалась строительная люлька, в которой находились рабочие.

Согласно информации, предоставленной в прокуратуре Башкирии, сегодня, 20 сентября, около 10:40 утра на объекте по улице Кремлевской на уровне второго этажа произошел срыв фасадного подъемника. В результате падения двое рабочих получили травмы различной степени тяжести и были экстренно доставлены в больницу для оказания помощи.

Прокуратура Уфы начала служебную проверку по факту происшествия на строительной площадке в Орджоникидзевском районе города. В рамках проводимой проверки надзорные органы дадут оценку соблюдению требований трудового законодательства, правил техники безопасности и строительных нормативов на данном объекте.

