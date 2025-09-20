На стройке в Уфе сорвалась люлька с двумя мужчинами внутри

Согласно информации, предоставленной в прокуратуре Башкирии, сегодня, 20 сентября, около 10:40 утра на объекте по улице Кремлевской на уровне второго этажа произошел срыв фасадного подъемника. В результате падения двое рабочих получили травмы различной степени тяжести и были экстренно доставлены в больницу для оказания помощи.