Самолет из Стамбула вынужденно сел в Сочи из-за агрессивного пассажира

Самолет из Стамбула в Казань вынужденно сел в Сочи из-за агрессивного пассажира. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Во время полета один из пассажиров грубо нарушал общественный порядок: после набора высоты стал вести себя вызывающе, громко кричал и провоцировал конфликты с другими пассажирами, на замечания окружающих не реагировал. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в городе-курорте. Там полицейские сняли дебошира с рейса. Нарушителем оказался 60-летний иностранец.
В итоге авиадебошира привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
