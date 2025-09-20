Самолет из Стамбула вынужденно сел в Сочи из-за агрессивного пассажира

Во время полета один из пассажиров грубо нарушал общественный порядок: после набора высоты стал вести себя вызывающе, громко кричал и провоцировал конфликты с другими пассажирами, на замечания окружающих не реагировал. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в городе-курорте. Там полицейские сняли дебошира с рейса. Нарушителем оказался 60-летний иностранец.