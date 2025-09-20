Ричмонд
Люлька с рабочими рухнула вниз на стройке дома в Уфе

Пострадавшие доставлены в больницу.

Источник: АиФ

В Уфе прокуратура проводит проверку по факту падения строительной люльки с рабочими.

Несчастный случай произошел около 11 часов утра в субботу, 20 сентября, на строительной площадке многоквартирного дома на ул. Кремлевской.

По предварительным данным, на уровне второго этажа сорвался фасадный подъемник. В результате двое рабочих с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также строительных правил и нормативов. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.