В Омске отец под камерами физически «воспитывал» плачущего в коляске малыша

В паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте» в субботу, 20 сентября 2025 года, появились видеозаписи с камеры наблюдения у подъезда, где мужчина кричит на плачущего ребенка в коляске, а затем начинает шлепать по рукам. Как сообщается в анонимном посте, видео снято возле одного из домов на Левобережье Омска.
«Жители дома по улице обеспокоены воспитательными методами отца по отношению к своему ребенку. На видео зафиксировано, как мужчина многократно бьет ребенка по рукам и швыряет его в коляску», — говорится в посте.
В одном из роликов слышен сильный плач ребенка и крик мужчины. Судя по записи, можно предположить, что малыш хочет открыть капюшон коляски, но ему мешают это сделать. В это время на лавке у подъезда сидит девушка, которая не реагирует на происходящее. На втором видео звук отсутствует. Там запечатлено, как уже две женщины у подъезда «дымят» прямо возле коляски. Тем временем мужчина «сражается» с ребенком, достает его из коляски и шлепает по «мягкому месту».
Под постом с видео появилась масса нелестных комментариев в адрес героев роликов. Омичи, в частности, призывают отправить видео правоохранителям и в органы опеки.