В Иркутске троих граждан Кыргызстана арестовали за порчу памятника

Кировский районный суд Иркутска признал троих граждан Кыргызстана виновными после инцидента со сносом памятника в сквере пожарным и спасателям. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком от 12 до 14 суток. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции.
Согласно материалам дела, 16 сентября около часа ночи трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения находились в сквере пожарным и спасателям ГУ МЧС России по Иркутской области. Они громко выражались нецензурной бранью, нарушая общественный порядок.
Один из них опрокинул памятник «Брандмайору Александру Францевичу Домишкевичу».
Суд признал всех троих виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
