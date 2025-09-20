В Иркутске троих граждан Кыргызстана арестовали за порчу памятника

Ранее в Усольском районе суд вынес приговор 19-летнему местному жителю, который в июня 2024 года на кладбище в поселке Тельма повредил 38 мест захоронения. За надругательство над могилами молодой человек приговорен к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.