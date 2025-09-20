Ричмонд
На Дону снизилось количество аварий

Итоги лета подвели на пресс-конференции Госавтоинспекции Ростовской области.

Количество аварий в Ростовской области за восемь месяцев снизилось. Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника региональной госавтоинспекции Сергей Сасин.

По сравнению с началом года число дорожно-транспортных происшествий сократилось более чем на 11%, при этом количество раненых уменьшилось на 10%, а погибших — на 14%.

При этом в летний период аварийность на дорогах местного значения выросла, из-за появления на них велосипедов и мотоциклов. Всего зафиксировано более 200 ДТП с участием мототранспорта, а это на 15,5% выше, чем в прошлом году.

Также Сергей Сасин отметил, что для профилактики ДТП в регионе провели более 60 мероприятий, в ходе которых сотрудники госавтоинспекции выявили свыше 200 тыс. нарушений правил дорожного движения.