Двое жителей Башкирии пострадали при тушении пожара в квартире

В башкирском Салавате произошел бытовой пожар, в результате которого два человека получили серьезные ожоги. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире, расположенной на улице Северной.
По информации республиканского МЧС, огонь повредил линолеумное покрытие в коридоре на площади один квадратный метр. Жильцы помещения попытались самостоятельно потушить пламя, однако в процессе получили сильные травмы.
По сообщению ведомства, 50-летняя женщина с термическими ожогами была экстренно доставлена в реанимационное отделение больницы города Стерлитамак. 55-летний мужчина получил ожоги кистей обеих рук, но после осмотра медицинскими специалистами отказался от госпитализации.
Предварительной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.