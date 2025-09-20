Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое жителей Башкирии пострадали при тушении пожара в квартире

В Башкирии мужчина и женщина получили ожоги при пожаре в квартире.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском Салавате произошел бытовой пожар, в результате которого два человека получили серьезные ожоги. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире, расположенной на улице Северной.

По информации республиканского МЧС, огонь повредил линолеумное покрытие в коридоре на площади один квадратный метр. Жильцы помещения попытались самостоятельно потушить пламя, однако в процессе получили сильные травмы.

По сообщению ведомства, 50-летняя женщина с термическими ожогами была экстренно доставлена в реанимационное отделение больницы города Стерлитамак. 55-летний мужчина получил ожоги кистей обеих рук, но после осмотра медицинскими специалистами отказался от госпитализации.

Предварительной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.