В Воронеже водитель BMW насмерть сбил пешехода и скрылся

Впоследствии автомобилиста задержали и доставили в отдел полиции.

Источник: Полиция Воронежской области

60-летний пешеход погиб под колёсами легковушки в Воронеже. ДТП произошло у дома № 59 на улице Димитрова ранним утром сегодня, 20 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

За рулём BMW находился 39-летний мужчина. Он наехал на пешехода, когда тот пересекал проезжую часть вне «зебры». Горожанин от полученных травм скончался на месте до приезда скорой.

Автомобилист скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан по месту жительства. Его доставили в отдел полиции.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства и причины смертельной аварии.