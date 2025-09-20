В Воронеже водитель BMW насмерть сбил пешехода и скрылся

60-летний пешеход погиб под колёсами легковушки в Воронеже. ДТП произошло у дома № 59 на улице Димитрова ранним утром сегодня, 20 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
За рулём BMW находился 39-летний мужчина. Он наехал на пешехода, когда тот пересекал проезжую часть вне «зебры». Горожанин от полученных травм скончался на месте до приезда скорой.
Автомобилист скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан по месту жительства. Его доставили в отдел полиции.
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства и причины смертельной аварии.