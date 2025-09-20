В Новосибирске суд изъял 4,4 млн рублей у коррупционера из «Трансконтейнера»

Калининский районный суд Новосибирска ужесточил приговор бывшему начальнику отдела продаж транспортных услуг филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Павлу Яковлеву, увеличив срок лишения свободы с 3,5 до 5 лет. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Новосибирской области, подсудимый признан виновным в коммерческом подкупе на сумму свыше 4,4 млн рублей.
Согласно сообщению пресс-службы, «18 сентября 2025 года приговором суда Яковлев П. Е. признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима». Также суд постановил конфисковать в доход государства денежную сумму в размере 4 420 688 рублей и сохранил арест на имущество осужденного.
По материалам дела, Яковлев с 2018 по 2022 годы незаконно предоставлял конфиденциальную информацию о планируемом снижении ставок на аренду оборудования и количестве свободных контейнеров по маршрутам Омск-Забайкальск и Клещиха-порты Дальнего Востока. Первоначальный приговор был обжалован Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, которая выявила существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов.
В январе 2025 года Восьмой кассационный суд удовлетворил представление прокуратуры и направил дело на новое рассмотрение, что привело к ужесточению приговора. Приговор еще не вступил в законную силу.