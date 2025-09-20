В Новосибирске суд изъял 4,4 млн рублей у коррупционера из «Трансконтейнера»

Согласно сообщению пресс-службы, «18 сентября 2025 года приговором суда Яковлев П. Е. признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима». Также суд постановил конфисковать в доход государства денежную сумму в размере 4 420 688 рублей и сохранил арест на имущество осужденного.