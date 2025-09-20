Ричмонд
Глава СКР проверит падение коляски с ребенком в новосибирском автобусе

По информации перевозчика, ребенок не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался падением коляски с трехлетним ребенком в салоне автобуса. ЧП произошло произошло вечером 18 сентября в автобусе маршрута № 18 на «Родниках».

По данным ГАИ, 46-летний водитель автобуса «НЕФАЗ» допустил падение в салоне детской коляски, в которой находился трехлетний ребенок, девочку доставили в больницу.

Представитель перевозчика рассказал КП-Новосибирск, что ребенка выписали без травм, а родители претензий не имеют. По версии водителя, автобус ехал с допустимой скоростью 26 км/ч, а коляска не была поставлена на тормоз.

Следственный комитет организовал проверку по сообщению в СМИ:

— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, — сообщили в пресс-службе СКР.