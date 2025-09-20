Ричмонд
Сушка волос обернулась пожаром в квартире в Братске

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

19 сентября в многоэтажном доме на улице Обручева в Братске произошел пожар. Как сообщили КП-Иркутск в региональном ГУ МЧС причиной стал аварийный режим работы электросети.

— 28-летняя жительница дома сушила волосы, когда отключился свет. Она вышла в подъезд, чтобы проверить автоматические выключатели. Зайдя обратно, увидела, что горит натяжной потолок, и вызвала пожарных, — говорится в сообщении.

До прибытия спасателей из дома самостоятельно вышли 8 человек. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Никто не пострадал.