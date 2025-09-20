«Вам пришла посылка, назовите код»: воспитатель детсада отдала мошенникам 4 миллиона рублей

Женщина продиктовала личные данные и код из СМС. А затем на ее телефон стали поступать сообщения о том, что ее личный кабинет портала «Госуслуги» взломан. Затем с воспитателем связались псевдосотрудники спецслужб, которые рассказали ей о мошенниках, которые якобы получили доступ к ее счетам. Аферисты убедили ее перечислить около 4 миллионов рублей на «безопасный» счета якобы для сохранения средств. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».