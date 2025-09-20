«Вам пришла посылка, назовите код»: воспитатель детсада отдала мошенникам 4 миллиона рублей

В Иркутске воспитатель детского сада перевела мошенникам 4 миллиона рублей. Аферисты входили в доверие женщины на протяжении недели. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МВД.
— В полицию обратилась 55-летняя местная жительница. Она сообщила, что ей позвонили неизвестные, которые представились работниками маркетплейса. Попросили забрать посылку, — говорится в сообщении.
Женщина продиктовала личные данные и код из СМС. А затем на ее телефон стали поступать сообщения о том, что ее личный кабинет портала «Госуслуги» взломан. Затем с воспитателем связались псевдосотрудники спецслужб, которые рассказали ей о мошенниках, которые якобы получили доступ к ее счетам. Аферисты убедили ее перечислить около 4 миллионов рублей на «безопасный» счета якобы для сохранения средств. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».