Башкирия оказалась на седьмом месте в России по количеству преступлений

В Башкирии за первые восемь месяцев 2025 года выросло количество зарегистрированных правонарушений. Всего на территории республики было зафиксировано 33 790 преступлений, что на 2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает МВД РФ.