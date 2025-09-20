Ричмонд
Башкирия оказалась на седьмом месте в России по количеству преступлений

В Башкирии зафиксирован рост правонарушений на 2%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за первые восемь месяцев 2025 года выросло количество зарегистрированных правонарушений. Всего на территории республики было зафиксировано 33 790 преступлений, что на 2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает МВД РФ.

При этом в целом по Приволжскому федеральному округу зафиксировано снижение уровня преступности на 9,2%. Общероссийский показатель также демонстрирует отрицательную динамику — спад составил 4,5%, а общее количество зарегистрированных преступлений достигло 1 219 064 случаев.

Среди субъектов России наибольшее количество правонарушений традиционно зарегистрировано в Москве (83 371 случай), однако здесь отмечается положительная тенденция к снижению на 2,9%. Высокие показатели также демонстрируют Московская область (48 127 случаев), Краснодарский край (44 097), Санкт-Петербург (41 353), Томская (37 755) и Челябинская (34 585) области. Башкирия в этом рейтинге занимает седьмую позицию.

Наименьшие показатели преступности зафиксированы в Ненецком (424 случая) и Чукотском (451 случай) автономных округах.

