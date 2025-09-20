В Комсомольске-на-Амуре водитель сбил пешехода на переходе

20 сентября в 00:01 в Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП с пострадавшим пешеходом. 22-летний водитель автомобиля Honda Fit, двигаясь по Аллее Труда в сторону проспекта Мира, совершил наезд на 40-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.