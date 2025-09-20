Ричмонд
В Комсомольске-на-Амуре водитель сбил пешехода на переходе

Мужчина получил травмы плеча и ребер.

Источник: Комсомольская правда

20 сентября в 00:01 в Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП с пострадавшим пешеходом. 22-летний водитель автомобиля Honda Fit, двигаясь по Аллее Труда в сторону проспекта Мира, совершил наезд на 40-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По предварительной информации, пешеход переходил дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате наезда мужчина получил травмы плеча и ребер, после чего был госпитализирован в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция региона призывает водителей быть внимательнее при проезде пешеходных переходов и снижать скорость заранее. Пешеходам рекомендуется перед переходом дороги убеждаться в безопасности и использовать только обозначенные переходы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.