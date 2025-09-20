Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет из Стамбула в Казань экстренно сел в Сочи из-за дебошира

Самолет, летевший в столицу Татарстана, был вынужден изменить маршрут после скандала, устроенного пассажиром на борту.

Источник: Комсомольская правда

Возвращавшийся в столицу Татарстана авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи для снятия с борта дебошира. Рейс Стамбул-Казань был прерван из-за неадекватного поведения 60-летнего иностранца.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина начал вести себя вызывающе вскоре после взлета. Он громко кричал, провоцировал конфликты с другими пассажирами и игнорировал замечания членов экипажа, создав угрозу безопасности полета.

Командир воздушного судна принял решение о посадке в Сочи. Прибывшие на место сотрудники полиции сняли дебошира с рейса и доставили в отдел для разбирательства.

В отношении нарушителя завели дело об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». После инцидента самолет благополучно продолжил путь в казанский аэропорт.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше