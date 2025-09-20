Самолет из Стамбула в Казань экстренно сел в Сочи из-за дебошира

Возвращавшийся в столицу Татарстана авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи для снятия с борта дебошира. Рейс Стамбул-Казань был прерван из-за неадекватного поведения 60-летнего иностранца.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина начал вести себя вызывающе вскоре после взлета. Он громко кричал, провоцировал конфликты с другими пассажирами и игнорировал замечания членов экипажа, создав угрозу безопасности полета.
Командир воздушного судна принял решение о посадке в Сочи. Прибывшие на место сотрудники полиции сняли дебошира с рейса и доставили в отдел для разбирательства.
В отношении нарушителя завели дело об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». После инцидента самолет благополучно продолжил путь в казанский аэропорт.