При атаке дронов ВСУ погибли четыре жителя Самарской области

При атаке БПЛА в Самарской области погибли четыре человека и один пострадал.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Самарскую область беспилотниками, есть погибшие и пострадавший, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в MAX.

«С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

Еще один местный житель пострадал при атаке. Регионально правительство находится на связи с семьями. Им окажут необходимую помощь, в том числе материальную.

Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

