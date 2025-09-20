Это не дворец, это школа: в уфимском микрорайоне Кузнецовский Затон построят крупнейшую школу в ПФО

В Уфе близится к завершению строительство образовательного учреждения, которое станет крупнейшим не только в республике, но и во всем Приволжском федеральном округе. Новая школа в микрорайоне Кузнецовский Затон рассчитана на 2200 ученических мест и планируется к открытию в начале 2026 года.
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочей поездки ознакомился с завершающим этапом строительных работ, которые были начаты в 2023 году. Общая площадь четырехэтажного здания превышает 34 тысячи квадратных метров, что позволит разместить 95 учебных классов.
— Это не дворец. Это новая школа в Кузнецовском затоне в Уфе. Красивая и самая большая в Приволжском федеральном округе, — сказал Хабиров.
Архитектурное решение в форме буквы «А» предусматривает рациональное зонирование пространства с выделением отдельных блоков для начальных классов, среднего звена и пищеблока. Все учебные помещения спроектированы с учетом максимального использования естественного освещения.
По словам директора образовательного учреждения Миляуши Мурзагалиной, инфраструктура школы включает четыре спортивных зала, актовый зал, специализированные студии для занятий дизайном, фотографией и кинематографом, театральную студию, издательский центр, кабинеты робототехники и интерактивный 3D-класс.
На прилегающей территории создаются две баскетбольные площадки, поля для мини-футбола, теннисный корт, беговые дорожки, секторы для прыжков и комплекс уличных тренажеров. Также предусмотрены учебно-опытная зона для младших классов, огород для выращивания овощей и фруктов, цветники, а также зоны отдыха с игровыми площадками, теневыми навесами, скамейками и беседками.
