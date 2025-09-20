Это не дворец, это школа: в уфимском микрорайоне Кузнецовский Затон построят крупнейшую школу в ПФО

В Уфе близится к завершению строительство образовательного учреждения, которое станет крупнейшим не только в республике, но и во всем Приволжском федеральном округе. Новая школа в микрорайоне Кузнецовский Затон рассчитана на 2200 ученических мест и планируется к открытию в начале 2026 года.