Четыре автомобиля столкнулись на трассе «Пермь — Екатеринбург»

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня в первом часу дня на 338-м километре трассы в Первоуральском районе. По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля. В результате люди не пострадали, но машинам были причинены механические повреждения.