Четыре автомобиля столкнулись на трассе «Пермь — Екатеринбург»

В субботу на автодороге «Пермь — Екатеринбург» произошло массовое ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня в первом часу дня на 338-м километре трассы в Первоуральском районе. По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля. В результате люди не пострадали, но машинам были причинены механические повреждения.

Из-за ДТП движение в направлении Первоуральска было серьезно затруднено. Сотрудниками Госавтоинспекции была незамедлительно организована реверсивная схема движения. В настоящий момент оно идет в штатном режиме.

По факту аварии проводят проверку.