Что известно об обрушении в школе на востоке Москвы

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Обрушение конструкций произошло во время ремонта в школе № 1080 на Знаменской улице.
- По данным МЧС, произошло обрушение бетонных плит перекрытий.
- Оно затронуло четыре этажа здания.
- В момент ЧП учащихся в школе не было — она находилась на реконструкции.
Пострадавшие и погибшие
- В результате обрушения погибли двое рабочих. Пожарно-спасательные подразделения извлекли их тела.
- Еще один находится под завалами.
Расследование
- На месте работу правоохранительных органов координирует преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.
- Столичная прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, начатой по факту случившегося.
- Нарушение технологии строительства рассматривается в качестве причины обрушения.
- Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ заведено по факту обрушения.