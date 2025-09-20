Ричмонд
Что известно об обрушении в школе на востоке Москвы

Обрушение произошло во время ремонта в школе на востоке Москвы, сообщили в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Обрушение конструкций произошло во время ремонта в школе № 1080 на Знаменской улице.
  • По данным МЧС, произошло обрушение бетонных плит перекрытий.
  • Оно затронуло четыре этажа здания.
  • В момент ЧП учащихся в школе не было — она находилась на реконструкции.

Пострадавшие и погибшие

  • В результате обрушения погибли двое рабочих. Пожарно-спасательные подразделения извлекли их тела.
  • Еще один находится под завалами.

Расследование

  • На месте работу правоохранительных органов координирует преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.
  • Столичная прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, начатой по факту случившегося.
  • Нарушение технологии строительства рассматривается в качестве причины обрушения.
  • Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ заведено по факту обрушения.