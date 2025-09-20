Водитель самоката погиб после столкновения с Toyota Vista в Новосибирске

Около часа ночи 20 сентября 24-летний парень ехал на самокате ехал по улице Бориса Богаткова. Возле дома № 213 он решил пересечь улицу Кошурникова и столкнулся с Toyota Vista, за рулем которого был 38-летний мужчина. Водителя самоката доставили в больницу, где он скончался.