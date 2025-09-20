В Новороссийске двое рабочих погибли из-за обвала грунта

«При строительстве ливневой канализации по улице Красина произошел обвал грунта боковой стены траншеи, засыпав двух рабочих. На место происшествия незамедлительно прибыли Служба спасения и скорая помощь. Начались экстренные работы по извлечению пострадавших из-под завалов. К сожалению, спасти рабочих не удалось, оба скончались на месте от полученных травм», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.