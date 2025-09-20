Ричмонд
В Новороссийске двое рабочих погибли из-за обвала грунта

КРАСНОДАР, 20 сен — РИА Новости. Двое рабочих погибли в Новороссийске из-за обвала грунта при строительстве ливневой канализации, СК проводит проверку, сообщила администрация города.

«При строительстве ливневой канализации по улице Красина произошел обвал грунта боковой стены траншеи, засыпав двух рабочих. На место происшествия незамедлительно прибыли Служба спасения и скорая помощь. Начались экстренные работы по извлечению пострадавших из-под завалов. К сожалению, спасти рабочих не удалось, оба скончались на месте от полученных травм», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Согласно сообщению, на строительных объектах подрядной организации нарушений зафиксировано не было. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, добавили в администрации Новороссийска.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края уточнили, что обвал траншеи произошел на территории городского микрорайона Цемдолина по улице Красина. Прокуратурой Новороссийска организована проверка причин и условий произошедшего.