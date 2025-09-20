Бельский мост в Уфе откроют для движения 10 октября

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что движение по обновленному арочному мосту через реку Белая в районе улицы Воровского планируется открыть 10 октября.
Как доложил руководитель управления по строительству дорог и искусственных сооружений уфимской администрации Константин Паппе, в настоящее время ведутся работы по замене асфальтового покрытия на съезде к улице Тукаева и расширению участка проспекта Салавата Юлаева для организации съезда на мостовую конструкцию.
Воссозданная арочная конструкция полностью соответствует историческому облику. С двух сторон арки установят памятные таблички с информацией о датах строительства и капитальной реконструкции объекта.
На текущем этапе на пролетное строение наносят гидроизоляционное покрытие. В ближайших планах — укладка асфальта на проезжей части, монтаж барьерных ограждений и перил, установка осветительных опор и навигационной сигнализации для судоходства.
Важным изменением стала замена старого сталежелезобетонного пролета на цельнометаллическую конструкцию. Для сборки металлических элементов использовали конвейерно-тыловой метод, для чего потребовалось возвести 22 временные опоры и построить два вспомогательных моста общей длиной 160 метров и массой более 3 тысяч тонн.
Отдельное внимание уделяется восстановлению исторической скульптуры «Девушка с голубем», которую планируют установить вблизи моста. Рассматриваются три возможных места размещения, окончательный выбор будет сделан по результатам общественного голосования.
Как отметил Константин Паппе, в настоящее время ведется демонтаж временных сооружений. Полное завершение всех работ, включая рекультивацию территорий, запланировано на 2026 год.
