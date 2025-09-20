Бельский мост в Уфе откроют для движения 10 октября

Как доложил руководитель управления по строительству дорог и искусственных сооружений уфимской администрации Константин Паппе, в настоящее время ведутся работы по замене асфальтового покрытия на съезде к улице Тукаева и расширению участка проспекта Салавата Юлаева для организации съезда на мостовую конструкцию.