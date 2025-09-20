В Сузунском районе перевернулась автоцистерна с дизельным топливом

В Сузунском районе Новосибирской области прокуратура начала проверку после аварии с автоцистерной. ДТП произошло 20 сентября на 12-м километре автодороги между сёлами Красный Камешок и Ключики. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.