В Сузунском районе перевернулась автоцистерна с дизельным топливом

На трассе разлилось 24 тонны горючего, но обошлось без пострадавших.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Сузунском районе Новосибирской области прокуратура начала проверку после аварии с автоцистерной. ДТП произошло 20 сентября на 12-м километре автодороги между сёлами Красный Камешок и Ключики. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.

По предварительным данным, грузовик с прицепом, перевозивший 24 тонны дизеля, опрокинулся на трассе. В результате произошло разливание топлива. Пострадавших нет, возгорания удалось избежать.

Прокуратура проверит перевозчика и оценит ущерб экологии. Фото: пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.

— Прокуратурой района будет дана оценка соблюдению трудового законодательства, состоянию автодорожной сети, правилам перевозки опасных грузов, а также будет установлен причиненный экологии ущерб, — сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.