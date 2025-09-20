Из Румынии экстрадировали гражданина Молдовы: На родине он осужден за изнасилование

В Яссах задержан молдаванин, осуждённый за изнасилование.
Сотрудники полиции города Яссы задержали 39-летнего мужчину, гражданина Республики Молдова, в отношении которого был выдан ордер на превентивный арест.
Мужчина был приговорён к 6 годам лишения свободы за изнасилование и находился в розыске. На основании ордера он был доставлен в Центр содержания под стражей и превентивного ареста в Яссах, после чего последует процедура экстрадиции, пишет mybusiness.md.
