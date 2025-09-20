Ричмонд
Трое мужчин повредили памятник в центре Иркутска

Им назначен арест на срок от 12 до 14 суток.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд отправил под административный арест троих иностранцев, которые испортили памятник в областном центре. Об этом КП-Иркутск рассказали в объединенной пресс-службе судов Иркутской области.

— В ночь на 16 сентября трое мужчин, находясь в общественном месте на сквере пожарным и спасателям ГУ МЧС России по Иркутской области, в состоянии алкогольного опьянения, выражались грубой нецензурной бранью. Один из них опрокинул памятник «Брандмайору Александру Францевичу Домишкевичу», — говорится в сообщении.

Мужчин привлекли к административной ответственности по статье «Совершение мелкого хулиганства». Им назначено наказание в виде административного ареста на срок от 12 до 14 суток.