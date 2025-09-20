Ричмонд
У самолета Минеральные Воды — Уфа отказал гидронасос

У самолета рейса Минеральные Воды — Уфа возникли проблемы с гидросистемой.

Источник: Комсомольская правда

17 сентября 2025 года примерно в 01:36 по московскому времени в воздушном пространстве, находящемся под ответственностью Ростовского регионального центра Единой системы организации воздушного движения, произошел инцидент с самолетом, летевшим в Уфу.

Как сообщает ТГ-канал «Авиаинцидент», воздушное судно, летевшее по маршруту Минеральные Воды — Уфа, сообщило об отказе одного из насосов второй гидравлической системы.

Капитан экипажа принял решение не объявлять сигнал «Срочности» и продолжить полет до аэродрома назначения в Уфе. Уточняется, что полет продолжился в штатном режиме без дополнительных инцидентов.

