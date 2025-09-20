У самолета Минеральные Воды — Уфа отказал гидронасос

17 сентября 2025 года примерно в 01:36 по московскому времени в воздушном пространстве, находящемся под ответственностью Ростовского регионального центра Единой системы организации воздушного движения, произошел инцидент с самолетом, летевшим в Уфу.
Как сообщает ТГ-канал «Авиаинцидент», воздушное судно, летевшее по маршруту Минеральные Воды — Уфа, сообщило об отказе одного из насосов второй гидравлической системы.
Капитан экипажа принял решение не объявлять сигнал «Срочности» и продолжить полет до аэродрома назначения в Уфе. Уточняется, что полет продолжился в штатном режиме без дополнительных инцидентов.
