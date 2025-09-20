В Башкирии задержали посредника мошенников, похитивших миллион рублей

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, потерпевший обратился в полицию после того, как откликнулся на интернет-объявление о продаже автомобилей. Перейдя по указанной ссылке, мужчина связался с лжеменеджерами, которые предоставили ему реквизиты для оплаты и фиктивный договор.