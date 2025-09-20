В Башкирии задержали посредника мошенников, похитивших миллион рублей

В Башкирии полиция задержала 31-летнего жителя Чишминского района по подозрению в хищении крупной суммы. Уроженец Узбекистана предположительно участвовал в мошеннической схеме, в результате которой пострадал 52-летний житель Уфимского района.
Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, потерпевший обратился в полицию после того, как откликнулся на интернет-объявление о продаже автомобилей. Перейдя по указанной ссылке, мужчина связался с лжеменеджерами, которые предоставили ему реквизиты для оплаты и фиктивный договор.
Спустя некоторое время злоумышленники вышли на связь через мессенджер и под предлогом необходимости уплаты таможенных сборов похитили у доверчивого покупателя более 1 миллиона рублей.
Следствие установило, что задержанный получил от потерпевшего 390 тысяч рублей, которые снял с карты и перевел на неизвестный банковский счет, получив за это вознаграждение в 25 тысяч рублей.
На допросе подозреваемый пояснил, что ему предложили предоставить банковскую карту за вознаграждение для перевода денежных средств, и он якобы не знал о их преступном происхождении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
