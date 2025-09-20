В Витебском районе легковушка выехала на встречку: один человек погиб, двое пострадали

Авария произошла сегодня около 16:50 на 20-м километре автодороги Р20 Витебск — Полоцк. 47-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь в направлении Полоцка, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia Rio.