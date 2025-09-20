На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов

Ранее во Львове на Украине произошёл инцидент со стрельбой недалеко от места убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. В результате инцидента злоумышленник был задержан. Причиной нападения стал бытовой конфликт, в ходе которого местный житель произвел три выстрела из травматического оружия в направлении двоих человек.