На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов

Инцидент произошёл в селе Песчаный Брод Новоукраинского района. По информации правоохранителей, местный житель во время общения с патрульными открыл по ним огонь из оружия, тип которого сейчас устанавливается.
«Во время проверки документов местный житель открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских. В результате стрельбы начальник СРПП получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник — ранение руки», — говорится в сообщении.
В настоящее время в районе объявлена оперативно-розыскная операция для поимки злоумышленника.
Ранее во Львове на Украине произошёл инцидент со стрельбой недалеко от места убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. В результате инцидента злоумышленник был задержан. Причиной нападения стал бытовой конфликт, в ходе которого местный житель произвел три выстрела из травматического оружия в направлении двоих человек.