Bloomberg: ЕК заменит облигациями замороженные активы РФ для их сохранения

Деньги будут выданы Украине в виде кредита, указано в материале.
Замороженные российские активы не будут арестованы, а заменятся облигациями для их сохранения. А деньги с активов будут выданы Украине в формате кредита. Информация была опубликована в иностранных СМИ.
«Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, выдвигает предложение, согласно которому активы не будут арестованы. По словам источников, знакомых с ситуацией, остаток денежных средств будет замещен облигациями, чтобы гарантировать сохранение Россией своих законных прав на активы», — указано в материале Bloomberg, ссылающихся на неназванный источник.
Отмечается, что оставшаяся сумма будет предоставлена в виде кредитов Украине. Та не должна будет их возвращать, если Россия не устранит ущерб, нанесенный во время конфликта, указано в материале.
Ранее один из новостных порталов передавал, что Еврокомиссия предлагала «креативный» способ использования замороженных активов России для помощи Украине. Предлагалось заменить их на облигации ЕС, чтобы избежать прямых обвинений в конфискации.